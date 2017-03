By the Web

RESEAUX SOCIAUX Sur le réseau social, un homme s’est directement adressé à la société Cracker Barrel Old Country afin de savoir pourquoi son épouse avait été licenciée. Le message a réveillé les trolls du Web…

Le compte de Cracker Barrel croule sous les tweet de trolls qui demandent justice. - Capture Twitter

Marie de Fournas

Ce lundi matin les utilisateurs de Twitter ont sûrement vu passer ce hashtag : #justiceforbradswife (justice pour la femme de Brad). Ils ont également dû se demander qui était ce mystérieux Brad et cette femme pour laquelle la toile réclame justice. N’allez pas imaginer un scandale national. Brad, est en fait Bradley Reid, un Américain dont la femme s’est fait licencier après onze ans de service chez la chaîne de restaurants Cracker Barrel. Apparemment, la cause de ce licenciement n’est pas claire, puisque son mari en a demandé la raison à l’entreprise sur Facebook.

LA demande de Bradley Reid Cracker Barrel - Capture Facebook

De Facebook à Twitter

« Why did you fire my wife ? ». « Pourquoi avez-vous viré ma femme ? ». Un message de six mots, qui aurait pu passer inaperçu si le compte de Barrel Old Country Storen’était pas suivi par 3 millions de personnes. Sans que l’on puisse l’expliquer de façon logique, le licenciement « injuste » de la femme de Brad est devenu viral... sur Twitter (magie d’Internet quand tu nous tiens). Le compte de la chaîne croule sous les tweets de trolls et de gens indignés qui demandent justice.

#justiceforbradswife THEY CAN'T JUST GET RID OF HER AFTER 11 YEARS OF FAITHFUL SERVICE pic.twitter.com/BJhCH7W2aB — David Shrum (@SpartanZero224) March 25, 2017

« Ils ne peuvent pas se débarrasser d’elle après 11 ans de loyaux services »

« Juste quand je commençais à surmonterla mort de Harambes [un gorille a, la femme de Brad se fait virer »

« Vous pouvez toujours compter sur Chick-fil-A, pour sauver votre journée »

Le panneau indique : « en train d’embaucher la femme de Brad »

« Quand tu vas chez Crack Barrel et que tu ne vois pas la femme de Brad »

« Toc Toc. Qui est là ? Pas la femme de Brad parce que Cracker Barrel l’a virée le jour de l’anniversaire de Brad »

« Vous devriez avoir honte »

sur l’image : « Cracker Barrel se soucie des gens (sauf de la femme de Brad) »

« Deux questions : 1, la girafe a-t-elle accouchée ? Et 2, est ce que Cracker Barrel a réembauché la femme de Brad ? »

The eggs at @CrackerBarrel will never be sunny side up without #BradsWife. #JusticeforBradsWife 🍽🍳 — TheHotMessKitchen (@sarahebythesea) March 23, 2017

« Les œufs de Cracker Barrel n’auront plus jamais ce côté ensoleillé sans la femme de Brad »

