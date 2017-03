N.R.

Donald Trump n’est pas du genre à se laisser abattre. Mercredi 23 mars, alors qu’il était contraint de repousser le vote devant mettre fin à l’Obamacare, le président américain a pu compter sur les chauffeurs routiers pour lui remonter le moral.

Ces derniers étaient venus rencontrer le locataire de la Maison-Blanche pour parler - justement - de l’abrogation de cette loi visant à proposer une assurance maladie au plus grand nombre. A la sortie de la réunion, Donald Trump ne s’est pas fait prier pour monter à bord d’un poids-lourd et appuyer sur le klaxon. Le cliché du président, très heureux de se retrouver au volant, ne pouvait qu’inspirer les internautes.

Here's video from moments ago of President Trump climbing into a Mack truck, honking the horn & pretending to drive it. pic.twitter.com/GLHVl36qws