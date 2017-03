By the Web

TWITTER Avec le hashtag #justaddzebras («ajoute juste des zèbres»), les internautes s’amusent à incruster un homme déguisé en zèbre dans les images et vidéos qu’ils jugent gênantes, tristes ou dramatiques…

#justaddzebras lors de l'investiture de Donald Trump - Capture Twitter

Marie de Fournas

Quoi de mieux pour un Américain démocrate que de dédramatiser l’investiture de Donald Trump avec un zèbre ? Rien c’est évident.

Homme déguisé sur fond vert

Dans son émission Last Week Tonight, le présentateur anti-Trump John Oliver, a proposé une façon originale de digérer l’élection du nouveau président des États-Unis : Une vidéo d’un zèbre sur fond vert. Ou plutôt d’un un homme déguisé en zèbre.

Le principe : l’incruster dans une image ou une vidéo de Donald Trump et publier sa création sur Twitter.

#justaddzebras I just learnt to use green screen. I think I made a cool video pic.twitter.com/BAOIdCYrow — Eduardo De Grado (@EduardoDeGrado) March 20, 2017

Thank you @LastWeekTonight for making things a little bit better #justaddzebras pic.twitter.com/01jrHaYstO — Clara Sankey (@claramsankey) March 20, 2017

L’idée de John Oliver vient tout droit de Bolivie, où les habitants règlent leurs problèmes de circulation avec des agents de la circulation vêtus de ce costume. Le concept a séduit les internautes du monde entier. Résultat : #justaddzebras est devenu aussi efficace lors du fail de la cérémonie des Oscars que dans la scène où Forest Gump se recueille sur la tombe de l’amour de sa vie.

Zebra does make this easier to stomach. #JustAddZebras pic.twitter.com/RRehxmp1d6 — Jake Plunkett (@JakePlunkett) March 21, 2017

#JustAddZebras

Dancing Zebra

Mariah Carey - New Years Eve 2017

Last Week Tonight with John Oliver (HBO) pic.twitter.com/mgtZriFAEK — Striped Shirt Media (@StripedShirtM) March 21, 2017

Thanks to @LastWeekTonight for imspireing me to making this possible. #JustAddZebras pic.twitter.com/iubWMo885N — A guy on internet. (@reallyguyreally) March 20, 2017

Si vous aussi vous voulez faire vos propres vidéos #justaddzebras, le zèbre sur fond vert est ici et les tutos YouTube pour apprendre à faire une incrustation sont là.

