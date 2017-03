By the Web

FILM Warner Bros prévoirait de réaliser une nouvelle version de la célèbre la trilogie de science-fiction « Matrix »…

Keanu Reeves et Hugo Weaving dans «Matrix Reloaded» - © Warner Bros. France

Marie de Fournas

« Je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu’ils voient », Néo, chapitre 1, en l’an 1999. Selon une information du site Hollywoodreporter, le producteur de la série Matrix, Joel Silver, se serait rapproché de Warner Bros au sujet d’un nouveau Matrix. Pour l’instant, la forme que pourrait avoir le film n’a pas été annoncée. S’il pourrait s’agir d’une suite, mais selon les premières sources du média, il s’agira plutôt d’un reboot.

Problème : cette nouvelle version se ferait sans les jumelles Wachowski, qui ont écrit et réalisé la saga Matrix. Même si le studio Warner souhaite leur approbation, c’est le scénariste d’Avenger et X-Men 2, Zak Penn, qui serait désigné pour écrire le script. Second coup de massue : le rôle principal serait attribué à Michael B. Jordan (la Torche humaine dans Les 4 Fantastiques) et non à l’emblématique Keanu Reeves.

Les fans s’interrogent donc sur la tournure que prendra ce film sans Néo, le vrai, le seul, et sans les talentueuses Wachowski, qui ont su créer un film d’anthologie alliant arts martiaux, science-fiction et philosophie.

« Vous êtes nazes »

Un reboot de Matrix nous montre que notre présent est bien plus sombre que le futur dépeint dans Matrix. — Jean-Moundir (@supermegadrivin) March 15, 2017

Quand on m'annonce un reboot de Matrix sans les Wachoski pic.twitter.com/vnEaOIFgXG — edouard orozco (@edouard_orozco) March 15, 2017

- "Hey les gars j'ai une super idée, si on faisait un reboot de Matrix ?" pic.twitter.com/mZQqvzvin6 — Bastien (@BastFauc) March 15, 2017

@JournalDuGeek Néo c'est Keanu Reeves, et Keanu Reeves c'est Néo. Fin de la discussion. — Namakemono-sama (@Sidlecaid) March 15, 2017

Comment ça un reboot de Matrix???? Mais les films n'ont même pas 20 ans! Hollywood, touche-toi putain! pic.twitter.com/sJuR6IfC8E — Linda (@x_Lily) March 15, 2017

