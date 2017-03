By the Web

JEUX VIDÉO Dans ce nouveau petit jeu très simple lancé début mars, vous contrôlez les mouvements d’un petit personnage en chuchotant, en parlant et surtout en criant pour le faire sauter…

Dans Yasuhati, pour faire sauter votre personnage, il faut crier - Capture Yasuhati

Marie de Fournas

Faites chauffer vos cordes vocales. Yasuthi (ou Don’t Stop Eighth Note) est un nouveau jeu de plateforme d’un genre bien particulier. Le principe est simple : lorsque vous parlez dans le micro de votre téléphone ou ordinateur, votre personnage avance et si vous criez, il saute. Plus vous hurlez fort, de manière aïgu et longtemps, plus son saut sera haut et long. Certains internautes l’ont déjà testé et c’est plutôt drôle (et étrange) à voir.

Le graphisme en 2D et en noir et blanc est aussi simple que le but du jeu : faire parcourir à votre personnage la plus grande distance possible. Yasuhati est disponible sur ordinateur, IOS et Android. Tout le monde peut y jouer, mais vous découvrirez vite que contrôler sa voix et ses cris pour évoluer dans la partie, n’est pas aussi simple que ça. Sorti début mars, il fait déjà fureur chez les gamers en Asie. Et vous ?

