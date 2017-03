By the Web

GOOGLE Sur sa page d’accueil, Google propose un nouveau doodle 100% raccord avec la journée du 8 mars, en retraçant l’histoire de treize femmes ayant marqué l’histoire…

Google met à l'honneur 13 femmes ayant marqué l'histoire. - Capture Google

Marie de Fournas

Elles viennent des quatre coins du monde, ont vécu à différentes époques et ont travaillé dans des domaines opposés, mais toutes ont réussi, malgré les barrières, à s’imposer et marquer l’histoire. Google rend hommage à 13 femmes d’exception dans son nouveau Doodle, spécialement créé à l’occasion de la journée des droits des femmes ce mercredi 8 mars. Ces dames dont on ne parle pas beaucoup ou pas assez, ont pourtant laissé une empreinte de taille en sciences, art, en sport ou dans la lutte pour l’égalité hommes-femmes.

Google met à l'honneur treize femmes ayant marqué l'histoire - Capture Google

Le doodle en huit volets, montre une grand-mère racontant à sa petite fille l’histoire de ces « héroïnes » : Sally Rad, la première femme à avoir voyagé dans l’espace, la tenniswoman Suzanne Lenglen, Lotfia ElNadi, la première femme arabe pilote d’avion ou encore la peintre mexicaine Frida Kahlo. Un lien permet d’accéder au profil et à la biographie de chacune.

Un peu comme Pénélope

En 2016, l’entreprise avait choisi de donner la parole à de parfaites inconnues partout dans le monde. Cette année, l’initiative rappelle beaucoup le travail de la bédéaste française Pénélope Bagieu. Celle-ci a publié en septembre un livre regroupant 15 portraits de femmes remarquables et peu connues.

