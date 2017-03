By the Web

POLÉMIQUE Au lendemain de l’accident mortel entre le minibus de son équipe et une voiture, Jenifer s’est adressée sur Twitter aux victimes et à leurs familles…

Le Tweet de Jenifer après l'accident mortel impliquant son car a choqué - Capture Twitter

Marie de Fournas

Lundi 6 mars, le car de l’équipe de Jenifer qui circulait sur l’A1 a percuté une voiture garée sur la bande d’arrêt d’urgence. L’incident a fait deux morts, dont le footballeur Youcef Touati, ainsi qu’un blessé grave et cinq blessés légers, dont la chanteuse fait partie. Celle-ci a été touchée au tibia. Saine et sauve , elle a tenu à donner de ses nouvelles et à présenter ses hommages aux victimes et à leur famille. La bonne intention s’est retournée contre elle.

« Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille », écrit la star en terminant par un émoji « bisou ». Si certains fans ont été touchés par le message, la formulation de celui-ci en a énormément choqué d'autres, dont des personnes se présentant comme des membres de la famille des victimes blessées et décédées.

@JeniferOfficiel Deux morts et tu parles de ta chance inouïe? Quelle indécence. C'est le minibus de ton équipe qui a percuté la voiture... — Pepe Cevale (@p_cevale) March 6, 2017

@JeniferOfficiel choquée Jennifer. Comment peut on parler de chance dans un moment comme celui ci ?!!!!! 😨😵😨😈😨😈 — youlie (@coiffure_d) March 6, 2017

@JeniferOfficiel votre smiley est de très mauvais gout ,c 'est odieux . — contarini (@contarin1) March 7, 2017

Une internaute affirmant être la sœur d’un des blessés et une autre disant être la cousine de la jeune femme décédée ont également répondu avec virulence au post de Jenifer.

@JeniferOfficiel tu parle d'une chance ta détruit ma vie pauvre fille — Dabs (@miamdabs) March 6, 2017

C'était ma famille mes amis mon frère mais à part sa on parle que de ta gueule #Jenifer — Dabs (@miamdabs) March 6, 2017

@JeniferOfficiel le mieux serait d'expliquer les vrai cause de l'accident qui a tuer ma cousine,et cmt va le bobo au tibia? — szyroki sabrina (@SabrinaSzyroki) March 6, 2017

Mots-clés :