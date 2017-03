High-Tech

BOURSE Cela valorise la start-up à 35 milliards de dollars...

Snap Inc, la maison mère de Snapchat, a fait ses débuts à Wall Street le 2 mars 2017. - Richard Drew/AP/SIPA

P.B.

Snap réussit ses débuts en Bourse. Pour ses grands débuts à Wall Street, l'action de la maison mère de Snapchat s'envolait de près de 50%, jeudi, passant de 17 à 25 dollars.

Les cofondateurs Evan Spiegel et Bobby Murphy, néo-milliardaires à 26 et 28 ans, ont sonné la cloche. Alors qu'ils possède chacun 22,4% du capital de l'entreprise, ils possèdent donc plus de 7 milliards de dollars en actions.

FortuneMagazine: Watch Snap Inc. ring the NYSE opening bell this morning. pic.twitter.com/21LZI56Hzs — MD. Nur Alam (@SinigdhoSakal) March 2, 2017

Avec une valorisation de 35 milliards de dollars, Snap vaut déjà trois fois Twitter. Mais attention: le réseau social s'était envolé de 73% à son premier jour de cotation, en 2013. Depuis, alors que la croissance du nombre d'utilisateurs stagne, le cours de l'action a été divisé par quatre.

