M.F

L’amour rend aveugle. C’est peut-être la seule raison qui expliquerait pourquoi le joueur Uros Vitas s’est fait un tel tatouage. Mardi 28 février, le défenseur de l’équipe KV Maniles de Belgique a publié sur Twitter son nouveau tatoo.

Un dessin massif, lui prenant tout le flanc gauche du torse. Par amour il a choisi de représenter le visage de sa femme Andrijana. Enfin plutôt une interprétation de son visage : des yeux surmaquillés, deux narines en guise de nez et une bouche démesurée. Outre le manque de ressemblance, le choix audacieux d’une absence de contours ou de cheveux rend le tatouage plus étrange que futuriste. Sur Twitter, les internautes n’y sont pas allé de main morte sur les critiques.

Worst football tattoo ever? 🙈🙈🙈 KV Mechelen's Uros Vitas gets his wife's face put on his torso pic.twitter.com/GF3m990kSa

@101greatgoals Looks like she pressed her face against him and her make up came off. 🙃