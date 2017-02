High-Tech

TELEPHONIE Au salon Mobile World Congress de Barcelone, la réédition 2017 du mobile Nokia 3310 attire les foules. « 20 Minutes » n’a pas résisté à l’envie de faire une petite partie du jeu «Snake»…

La réédition du Nokia 3310 est attendue mi-2017. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Christophe Séfrin

Big buzz. C’est l’Attraction du salon de la téléphonie Mobile World Congress qui a ouvert ses portes à Barcelone ce lundi. La réédition du téléphone mobile Nokia 3310 attire les foules. A tel point que le stand de la marque de téléphonie iconique des années 2000 ne désemplit pas. Ou plutôt, le stand de la marque HMD qui a racheté la licence Nokia.

>> A lire aussi : VIDEO. Nokia annonce le grand retour du célèbre 3310

Le 3310, c’est évidemment un smartphone culte, un terminal unique en son genre, réputé indestructible et dont l’autonomie de 22 jours a bien de quoi faire pâlir de jalousie le premier possesseur de smartphone venu. Le Nokia 3310, c’est aussi Snake, le jeu vidéo de Gameloft pionnier sur mobile, que HMD a eu la bonne idée d’implanter dans sa réédition du téléphone. Snake, cette fois en couleurs, a conservé son charme suranné, comme en témoignent ces quelques secondes de bonheur coupable…

Beaucoup plus « plastique » que son illustre ancêtre, sans doute un peu gadget aussi, le Nokia 3310 sera lancé en second semestre 2017 et vendu 49 euros.

