CHIEN Si la Finlande fait parler d’elle en ce moment, ce n’est pas à cause de sa politique économique, mais bien grâce au chien de son président…

Lennu est un jeune Boston terrier - Capture d'écran Twitter

Marie de Fournas

Après Bo et Sunny, les fidèles compagnons de Barack Obama, voici venu Lennu. Depuis quelque temps le Boston terrier de Sauli Niinistö, l’actuel président de la Finlande, est la nouvelle star canine de la Toile. Tête aplatie, yeux globuleux et sourire coincé, il n’en fallait pas plus pour faire craquer les internautes.

Lennu faisait déjà la fierté de son pays. Il a d’ailleurs fait la Une de certains journaux locaux et a même assisté à quelques interviews. Mais c’est un tweet d’une reporter du Daily Beast qui a définitivement imposé sa notoriété à un niveau international.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6 — Kelly Weill (@KELLYWEILL) February 22, 2017

« Excusez-moi, mais connaissez-vous Lenny, le chien du président finlandais ? »

Plus de 42.000 retweets et près de 120.000 likes plus tard, une star est née.

You are aware of the fact that our president and Lennu smile just the same way? @KELLYWEILL pic.twitter.com/ZC2lkWYinR — Emma Liljeroth (@Emmalilj) February 23, 2017

« Vous êtes au courant que notre président et Lennu sourient exactement de la même manière ? »

« OK la Finlande, tu as mon attention ! #Lennu »

« #Lennu je t’aime »

In other news, The Finnish President's dog Lennu is 1000x more presidential than our soulless circus peanut. 😍 pic.twitter.com/7mh5Dw19yF — Shannon DeVido (@shannondevido) February 22, 2017

« Sinon, le chien du président Finlandais est mille fois plus présidentiable que notre shamallow sans âme. »

