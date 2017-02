By the Web

SCIENCES L’incroyable découverte de sept planètes hors de notre système solaire, dont trois pourraient être viables, a donné des idées à certains concernant le sort de Donald Trump...

Bye bye Trump ? Mercredi 22 février, la Nasa annonçait avoir découvert des exoplanètes de tailles comparables à celle de la Terre. Parmi elles, trois seraient potentiellement habitables. Sept nouveaux mondes à explorer, avec la possibilité d’y vivre un jour. Pas besoin d’en dire plus pour que les internautes partent dans de délirants scénarios.

Leur préféré : se débarrasser enfin du 45e président des États-Unis, par n’importe quel moyen. L’envoyer dans Trappist (le nom du système planétaire) ou tous partir là-bas et le laisser seul sur la planète Terre, chacun y va de sa meilleure théorie.

Let's Leave the Earth to Trump and Putin. May they battle it out. We are flying to #Trappist ! — Udo Nobili (@udoAugenAuf) February 22, 2017

« Laissons la planète Terre à Trump et Poutine. Ils peuvent bien s’y affronter. Nous, nous volons vers Trappist »

Nasa discovered 7 new habitable planets. Yall thought I was about to stay for the rest of the Trump presidency? pic.twitter.com/qRu9JkOJDi — A osman (@abdirahman_o) February 23, 2017

« La Nasa a découvert 7 nouvelles planètes habitables. Vous pensiez vraiment que j’allais rester jusqu’à la fin de la présidence de Trump ? »

We should shift to Trappist immediately before Trump goes mad and starts another World War — Saleh Ahmed (@SA_Ahmed_Saigol) February 22, 2017

« Nous devrions tous partir sur Trappist immédiatement avant que Trump ne devienne fou et commence une autre Guerre mondiale. »

La découverte a également inspiré des petites blagues sur le président et sa politique.

Trump just announced that we're building a giant space barrier around the Earth, and we're going to get planet Trappist-e to pay for it — Jason Mayland (@JaymayAllDay) February 22, 2017

« Trump vient d’annoncer que nous allions construire une gigantesque barrière spatiale autour de la Terre, et que nous allions faire en sorte quela planète Trappiste-e la paie »

Some poor soul from NASA explaining Trappist-1 to Trump right now. pic.twitter.com/PaZ11hI9w4 — Ian Higgins (@ianhigg) February 22, 2017

« Une pauvre âme de la Nasa en train d’expliquer en ce moment Trappist-1 à Trump »

Seul souci technique pour organiser ce voyage, Trappist est situé à environ 40 années-lumière de notre planète, soit 380 mille milliards de kilomètres. À l’heure actuelle, nous ne possédons pas une technologie assez avancée pour nous y rendre. Shit.

