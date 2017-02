20 Minutes avec AFP

Aux Etats-Unis, Kim Dotcom encourt jusqu’à 20 ans de prison. La Haute cour de Nouvelle-Zélande a donné lundi son feu vert à l’extradition du fondateur du site de téléchargement Megaupload, accusé par Washington d’avoir été l’architecte de pillages en ligne massifs.

Mais les avocats du ressortissant allemand, dont le vrai nom est Kim Schmitz, ont d’emblée annoncé leur intention de former un recours contre l’arrêt de la Haute cour, qui venait confirmer un jugement de première instance rendu en décembre 2015. « Nous ne sommes certainement pas battus », a déclaré dans un communiqué l’avocat Ron Mansfield en qualifiant cette décision d'« extrêmement décevante ».

Judges who prioritize political views and career over impartiality and the law shouldn't be Judges at all.

Why not become a politician?