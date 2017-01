By the Web

Shia LaBeouf est de retour sur les internets. Depuis plusieurs années, l’acteur américain fait autant parler de lui pour sa filmographie ou ses frasques personnelles que pour ses projets numériques farfelus. Après avoir organisé un jeu de piste sur Twitter et proposé aux internautes de le regarder en train de regarder ses propres films pendant des jours, Shia LaBeouf a lancé le jour de l’investiture de Donald Trump, un projet intitulé « He will not divide us » (« Il ne nous divisera pas »).

L’artiste, âgé de 30 ans, s’est associé une fois de plus à ses amis Nastja Säde Rönkkö et Luke Turner pour proposer un projet opposé au nouveau chef d’Etat américain. Sur le site créé pour l’occasion, ils détaillent l’initiative : « A partir de 9 h, le 20 janvier 2017, jour de l’investiture du 45e président des Etats-Unis, tout le monde est invité à prononcer les mots "il ne nous divisera pas" devant la caméra installée sur le mur extérieur du musée de l’Image animée à New York, et de répéter cette phrase autant de fois que souhaité. »

Ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, le dispositif est diffusé en direct sur le site dédié et le sera continuellement pendant quatre ans, durée du mandat de Donald Trump. Les trois artistes expliquent que ce « mantra » s’inscrit comme « un acte de résistance (…) d’opposition ou d’optimisme ». Inauguré par l’ acteur Jaden Smith, le projet a rassemblé une poignée de passants et Shia LaBeouf s’est évidemment prêté au jeu dans la nuit de vendredi à samedi comme en atteste l’enregistrement archivé sur le site.

