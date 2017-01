M.C. avec AFP

Le poste est un peu moins prestigieux que la Maison Blanche, mais au moins, c’est toujours une présidence. Spotify a publié lundi une offre d’emploi pour recruter un président des playlists, un poste sur mesure pour Barack Obama, selon le directeur général de la plateforme de musique en ligne, Daniel Ek.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO