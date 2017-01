High-Tech

Le 9 janvier 2007, les premiers pas d'une longue success story - Paul Sakuma/AP/SIPA

C.W.

Qui aurait cru, il y a 10 ans jour pour jour, qu’un téléphone allait conquérir le monde ? Le 9 janvier 2007, à San Francisco, Steve Jobs présentait le tout premier modèle de ce qui deviendrait son produit phare : le iPhone 2G (ou EDGE). Depuis, le succès de ce téléphone ne s’est pas démenti.

1 milliard

Présenté le 9 janvier 2007 par le désormais disparu Steve Jobs, il a fallu attendre le 29 juin de la même année pour que l’iPhone 2G soit commercialisé outre-Atlantique, puis l’automne pour que le produit débarque en Europe et en France. Un smartphone qui a véritablement révolutionné le monde de la téléphonie, et qui a connu en dix années, plus d’une dizaine de versions, allant du EGDE au 7 Plus. De même, en une décennie, le produit s’est vendu à 1 milliard d’exemplaires, toutes versions confondues. Et malgré quelques plaintes, récemment d’explosion du téléphone, la success story du produit Apple semble encore loin d’être terminée.

