INTERNET La chaîne d'information a utilisé une photo d'illustration reconnue par les internautes tirée de « Fallout 4 »...

Des cyberattaques qui se multiplient, des escroqueries via internet de plus en plus perfectionnées et des criminels qui se professionalisent: la menace de la cybercriminalité n'a jamais été aussi lourde, bien que les spécialistes peinent à cerner son ampleur. - Joel Saget AFP

Même la plus grande chaîne d’info du monde peut fauter. Depuis mardi, CNN se fait copieusement moquer sur les réseaux sociaux pour des images d’illustration d’un sujet concernant les cyberattaques russes aux Etats-Unis. Plusieurs internautes ont reconnu dans ces captures d’écran un peu ridicules et datées des images tirées du jeu vidéo Fallout 4.

Le mini-game de hacking, dans lequel le joueur doit trouver des codes pour arriver à son but, a ses connaisseurs sur la Toile et notamment sur Reddit, où la "supercherie" a tout de suite été identifiée. Ceux-ci n’ont pas hésité à troller massivement la chaîne d’information. Puisque non seulement il s’agit d’une image d’illustration sortie d’un jeu, donc d’une fiction, mais les lettres vertes sur écran noir font carrément datées.

Comme souvent, le hashtag #FakeNews a très vite fait son apparition sur le sujet, afin de suggérer que CNN ment sur le sujet de la cyberattaque. Pourtant, il ne s’agit que de captures d’écran à titre purement illustratif. Les commentaires de la chaîne sur le sujet eux, se montraient simplement factuels.

Au premier rang des trolls pro russes, on trouve comme toujours la chaîne d’info internationale financée par l’Etat russe ​RT, mais aussi de façon plus frontale cette fois, le ministère des Affaires étrangères russe, qui se moque méchamment de l’erreur de la chaîne américaine.

