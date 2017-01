High-Tech

TECHNOLOGIE Le futur se dessine dans les allées du grand salon technologique américain...

Faraday Future a présenté sa première voiture, la FF91, le 3 janvier 2017 au CES de Las Vegas. - Jae C. Hong/AP/SIPA

P.B.

Le CES a perdu de sa splendeur. Mais pour son 50e anniversaire, le grand salon technologique, qui se tient du 5 au 8 janvier à Las Vegas, veut regarder vers le futur. Comme d’habitude, les téléviseurs sont les rois mais les voitures autonomes arrivent à toute vitesse alors que la réalité virtuelle et la maison connectée veulent enfin s’imposer.

Des téléviseurs HDR et 4k

Après avoir fait le deuil de la 3D, les constructeurs ont trouvé un nouveau buzzword : « HDR », pour « high dynamic range », ou contrastes dynamiques en VF, qui permet de faire le grand écart entre le sombre et le brillant pour des images chatoyantes. Ce n’est pas nouveau. Mais cette année, on aimerait surtout voir une harmonisation des standards, alors que l’image d’une PS4 Pro ou d’une Xbox One S varie encore beaucoup d’un téléviseur HDR à l’autre. Du côté de la résolution, c’est « 4k » sinon rien (3840×2160 pixels), avec des prix qui devraient continuer de plonger en 2017, en attendant la démocratisation des contenus.

Samsung Ushers In a New Era in Home Entertainment with QLED TV Ahead of CES #SAMSUNGxCES2017 https://t.co/zERlFykaHQ pic.twitter.com/OtRCPWqajO — Samsung Electronics (@SamsungNewsroom) January 4, 2017

Les voitures autonomes à fond la caisse

Chrysler, Honda, Ford, Hyundai, Toyota, Audi… Tous les constructeurs ou presque présentent des prototypes qui offrent différents degrés d’autonomie et tablent sur des modèles commerciaux à l’horizon de 2020. Mardi soir, Faraday Future a dégainé son premier modèle électrique, la FF91… Qui a refusé de se garer toute seule sur scène. Allez, elle est plus à l’aise en extérieur et a fait une jolie marche arrière sur le parking.

Here's a video of Faraday Future's FF91 parking itself pic.twitter.com/7PhU8Zg3v1 — Nicole Nguyen (@itsnicolenguyen) January 4, 2017

La réalité virtuelle et le contrôle gestuel

Certes, le marché n’a pas explosé en 2016, avec des ventes plutôt modestes pour Sony, Oculus et HTC. Mais ce n’est que le début. A Las Vegas, la fusée veut décoller, notamment en misant sur le contrôle gestuel et oculaire.

Oculus Touch with Leap Motion, people doing some real cool #VR stuff. pic.twitter.com/ZoPdwfcGZc — Epic VR Channel (@bigpotplant) December 29, 2016

Il y a aussi des périphériques plus douteux.

Des assistants intelligents

Dans la foulée de Google et Amazon, c’est la ruée vers les enceintes connectées qui font office d’assistant pour la maison, notamment chez Lenovo.

LG, de son côté, ne mise pas sur une enceinte intelligente mais qui… lévite au-dessus de sa base. Dommage, elle ne peut pas encore suivre l’utilisateur partout dans la maison.

But when will the speaker start following me around playing music?!https://t.co/TCoTj7BNff — John Legere (@JohnLegere) December 27, 2016

Mots-clés :