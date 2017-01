By the Web

PARANO Le chanteur assurait un spectacle pour le Nouvel An à Westminster…

Le chanteur Robbie Williams le 9 décembre 2016. - Chris Lever/Shutterstoc/SIPA

Lucie Bras

Au cours d’un concert du Nouvel An, le chanteur a tapé dans les mains de ses fans pour ensuite aller se laver les mains expressément.

Robbie Williams est déjà rentré dans l’histoire de l’Internet de 2017: sa photo est devenue le premier mème (image virale) de 2017 d’après le site The Independant.

Alors qu’il interprétait avec le public Auld Lang Syne, la traditionnelle chanson d’adieu à l’année qui se termine (en français : Ce n’est qu’un au revoir), il est allé dans la foule pour partager un moment avec ses fans.

Le gel antibactérien en chansons

Visiblement, c’est un mauvais moment à passer pour le chanteur, qui ne semble pas très à l’aise. A son retour sur scène, Robbie Williams saisit son flacon de gel antibactérien pour se désinfecter les mains. Un geste assumé, qu’il fait devant tout le monde en faisant sa (désormais) fameuse grimace.

A-t-il touché une main peu propre ou est-il un parano des microbes, là n’est pas la question. Cette image ne lui appartient plus : elle est devenue virale et a déjà été reprise par de nombreux internautes, qui vont jusqu’à réécrire ses chansons.

#RobbieWilliams is touched by his fans. (And then disinfects his hands!) pic.twitter.com/i4XvnXDuGQ — Liz Kershaw (@LizKershawDJ) January 1, 2017

Let me sanitise you reprend la chanson Let me entertain you avec un jeu de mots sur le gel antibactérien qui s’appelle « sanitiser » en anglais.

Ce tweet reprend sa célèbre chanson Angels : « Elle m’offre protection, gel antibactérien et affection. »

And through it all she offers me protection, hand sanitiser and affection #RobbieWilliams #nye2017 — vicki_magson (@vicki_magson) January 1, 2017

D’autres twittos viennent à la rescousse du chanteur « attaqué ». « Je ne peux pas croire qu’il y ait tant de tweets à propos de Robbie Williams qui utilise un gel pour les mains. C’était clairement une BLAGUE, les gens ! »

Can't believe so many tweets about @robbiewilliams using the hand sanitiser gel! It was clearly a JOKE people! 🙄 #RobbieWilliams — Carolyn McKenna (@CowleenMc) January 1, 2017

« Vu que tu ne sais pas ce que les gens ont fait avec leurs mains… Je ne vois pas pourquoi on en fait tout une histoire », écrit un utilisateur de Twitter en utilisant même le hashtag #AntiBacGate.

Considering ya don't know what people have been doing with there hands..can't see what all the fuss is about #RobbieWilliams #AntiBacGate 😂 — Pookie 😘 (@lovinRik) January 1, 2017

Une chose est sûre, le visage crispé de Robbie Williams est en train d’entrer au panthéon des mèmes de l’année 2017.

Mots-clés :