F.R.

Twitter se met aux vidéos à 360 degrés en direct. Le site de microblogging a annoncé mercredi le lancement de cette nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de naviguer à leur guise dans des live sur Periscope lorsque sera affiché le badge « En direct 360 ».

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S