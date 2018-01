Borgo: Mise en examen de l'auteur présumé de l'agression de deux surveillants de prison

Des gendarmes devant la prison de Borgo en Corse — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Un détenu de la prison de Borgo (Haute-Corse) a été mis en examen dimanche pour « tentative d’assassinat » sur deux surveillants et quatre autres personnes, dont 3 détenus, ont été mises hors de cause et leurs garde à vue levées, a-t-on appris auprès de la procureure de la République de Bastia.

Un seul détenu, l’auteur présumé de l’agression, a été mis en examen, le parquet de Bastia a demandé le dépôt criminel. « Les gardes à vue des trois autres détenus ont été levées, l’enquête ayant permis de les mettre hors de cause, ils s’étaient précipités pour venir en aide aux gardiens », a indiqué à l’AFP la procureure de Bastia.

L’agresseur « faisait l’objet d’une enquête de radicalisation »

Par ailleurs, l’agresseur « faisait l’objet d’une enquête de radicalisation » mais « à ce stade aucun élément ne permet de confirmer la nature terrorise de l’acte », a précisé la procureure. En garde à vue, le détenu évoque un geste « de colère ne parlant pas d’une quelconque menace terroriste », a-t-elle précisé.

« La garde à vue d’une cinquième personne, la compagne de l’agresseur présumé, qui était soupçonnée de lui avoir fait parvenir un couteau et avait été interpellée à Bourg-en-Bresse (Ain), a également été levée », aucune charge n’ayant été retenue contre elle, a-t-il été précisé.

Le centre pénitentiaire de Borgo était toujours bloqué dimanche par les surveillants, ont indiqué la procureur et le ministère de la justice. L’agression de Borgo a de nouveau tendu les négociations autour des questions de sécurité dans les établissements pénitentiaires.