Pas-de-Calais: Un phoque retrouvé abattu au fusil de chasse

Un chasseur a retrouvé le cadavre d’un phoque à Oye-plage, dans le Pas-de-Calais.

La LPA estime que l’animal a été abattu « délibérément ».

Une plainte a été déposée et une enquête ouverte.

La Ligue de protection des animaux (LPA) a déposé plainte après la découverte du cadavre d’un phoque, une espèce protégée, à Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris, jeudi, auprès de la section locale de l’association et du parquet. Selon la LPA, l’animal a été « délibérément abattu ».

Le 10 janvier, sur la plage des Salines aux Hemmes de Oye-Plage, entre Calais et Dunkerque, un phoque veau marin, porteur d’une bague hollandaise d’un centre de soins, a été « abattu délibérément par un braconnier au fusil de chasse », a annoncé la LPA du Calaisis. L’association a précisé avoir déposé plainte contre X pour destruction d’espèce protégée.

« Le tir était à bout portant et de face »

C’est un chasseur qui a découvert le cadavre du phoque et prévenu la LPA. « Il est certain que l’animal était vivant lorsqu’il a reçu la décharge de plomb, que le tir était à bout portant et de face, et que son état de santé était parfait », poursuit la Ligue, s’appuyant sur les résultats de l’examen radiologique pratiqué par son vétérinaire et de l’autopsie réalisée à l’université de Liège.

La radiographie de la tête du phoque. - LPA CALAIS

« C’est un acte crapuleux. C’est très rare. Heureusement », a déclaré à l’AFP Jean-Michel Charpentier, directeur de la LPA du Calaisis, qui se souvient d’un acte similaire il y a « une vingtaine d’années » plus au sud dans la baie de Slack (Pas-de-Calais).

Entre 500 et 600 phoques, gris et veau marin, protégés depuis les années 1970, vivent, selon lui, au large des côtes du nord de la France, depuis la baie de Somme jusqu’à la Belgique.

Les gendarmes de Oye-Plage ont été saisis de l’enquête, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Omer, lequel confire le dépôt de plainte.