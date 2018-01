Bourges: La petite fille victime d'actes de torture a succombé à ses blessures

C. Ape.

FAITS DIVERS La mère de l’enfant et son compagnon, soupçonnés d’actes de tortures et de barbarie, nient les faits reprochés par la justice…

Les urgences d'un hôpital. (Illustration) — JEROME MARS /JDD/SIPA

La petite fille de 6 ans, victime d’actes de torture dans le Cher, est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital de Tours, a indiqué ce jeudi France Bleu.

L’enfant, arrivée à l’hôpital depuis près de trois semaines dans un état critique, n’était pas sorti du coma depuis lors.

La mère de la petite fille et son compagnon, mis en examen pour « actes de tortures et de barbarie », sont désormais poursuivis pour « actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort de la victime ». Ils encourent une peine de réclusion criminelle à perpétuité, souligne France Bleu.

De son côté, le couple nie les faits reprochés. « L’un ou l’autre ou les deux mentent a confié le procureur, ce qui ne facilite pas la détermination des faits ».