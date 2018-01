Adolescent poignardé à Paris: Quatre ados de 15 ans mis en examen et écroués

Un enquêteur de la police judiciaire. (Illustration) — POLICE NATIONALE/SIPA

Samedi soir, un ado de 15 ans est mort poignardé, rue de la Roquette, dans le quartier de la Bastille dans le XIe arrondissement de Paris. Ce mercredi matin, l’AFP a appris de source judiciaire que les quatre adolescents présentés à un juge mardi ont été mis en examen et écroués.

>> A lire aussi: Un adolescent de 15 ans meurt poignardé dans une rixe entre bandes

Âgés de 15 ans et habitants dans les XVIIIe et XIXe arrondissements

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire, violences aggravées, attroupement armé et groupement formé en vue de la préparation de violences. Les quatre mineurs écroués sont âgés de 15 ans et habitent dans les XVIIIe et XIXe arrondissements de Paris​.

Selon les premiers éléments de l’enquête, confiée au 2e district de police judiciaire (DPJ) de Paris, une trentaine de jeunes appartenant à des bandes se sont opposés samedi soir à Bastille. Une rivalité amoureuse pourrait être à l’origine du drame.