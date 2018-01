Nantes: Un homme séquestré et roué de coups pendant 24 heures dans un appartement

Illustration d'une voiture de police. — P. Pidoux / 20 minutes

Il marchait dans la rue, à Nantes, quand il a été jeté de force dans une voiture. Un jeune homme a été enlevé et séquestré pendant 24 heures le week-end dernier, et a vécu un véritable calvaire, rapportent Ouest-France et Presse Océan. La victime aurait été ligotée et frappée dans un appartement de l’agglomération nantaise, avant de réussir à s’échapper. Trois suspects, dont l’un entretenait un différend avec la victime, ont été interpellés quelques heures plus tard.

Une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte, alors que le parquet a requis, mardi, le placement en détention provisoire des trois ravisseurs présumés, âgés d’une trentaine d’années. La victime, qui portait de nombreuses traces de coups, a reçu 15 jours d’ITT​.