Jura: Percuté par un chauffard alcoolisé, un gendarme entre la vie et la mort

Illustration gendarmes contrôles vitesse. Opération effectuée par la gendarmerie du Bas -Rhin. — G. VARELA /20 MINUTES

Dimanche vers 16h30, un automobiliste circulant sur la départementale 1083 a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie, à hauteur de Cesancey (Jura), raconte à 20 Minutes une source proche du dossier. Son signalement a alors été communiqué et, quelques kilomètres plus loin, une patrouille de deux gendarmes a été mise en place pour l’intercepter. Mais le chauffard ne s’est pas arrêté et a percuté l’un des deux hommes avant de prendre la fuite.

La victime a été prise en charge par les pompiers et par le Smur. Son pronostic vital est toujours engagé ce lundi.

3g d’alcool dans le sang

Le conducteur a été activement recherché. Son véhicule a été finalement retrouvé abandonné un peu plus loin. Les gendarmes ont ainsi eu un nom, une adresse. Ils sont allés l’interpeller chez lui, à Trenal, vers 19h30. L’homme était visiblement fortement alcoolisé et a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie.

Il a donc été amené à l’hôpital. Selon nos informations, il avait alors 3g d’alcool dans le sang. La brigade de recherche de Lons-le-Saunier est chargé de l’enquête.