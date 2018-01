Nord: Un appel à témoins lancé pour retrouver Téo, 12 ans, porté disparu près de Maubeuge

DISPARITION Des recherches ont été menées, en vain, jusqu’à 23h30 vendredi soir par ses amis, sa famille et des policiers municipaux…

Téo, un collégien de 12 ans, a disparu près de Maubeuge dans le Nord. — Photo famille Téo

C’est une disparition jugée inquiétante. La police de Maubeuge (Nord) a lancé ce samedi un appel à témoins pour tenter de retrouver Téo, un collégien de 12 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis vendredi soir, rapporte La Voix du Nord. Le garçon était censé rentrer vers 17 heures du collège Lavoisier à Ferrière-la-Grande (Nord) où il est scolarisé, mais n’est jamais arrivé chez lui.

Téo mesure environ 1,72 m, et porte un pantalon de survêtement gris foncé de marque Umbro, un blouson style américain aux manches blanches, une paire de basket Nike, et possède un cartable de marque QuickSilver, selon la description faite par sa maman.

Ferrière-la-Grande : La police lance un appel à témoin pour retrouver Téo, un collégien de 12 ans https://t.co/CribsHxHrf via @lavoixdunord — Chef EM DDSP 62 (@ChefEM1) January 13, 2018

Une enquête ouverte pour disparition inquiétante

Des recherches ont été menées, en vain, jusqu’à 23h30 vendredi soir par ses amis, sa famille et deux policiers municipaux dans les villes de Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Beaufort, Louvroil, Rousies et Maubeuge. La mère de Téo a également lancé un appel sur les réseaux sociaux et de nombreux habitants ont annoncé qu’ils se joindraient aux recherches dans la journée.

La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante.