Braquage du Ritz: Les trois braqueurs interpellés vont être déférés, deux hommes toujours en fuite

L'hôtel Ritz a été victime d'un braquage le mercredi 10 janvier. Cinq hommes ont tenté de dérober les montres de luxe et les bjoux exposés dans les vitrines de l'établissement de la place Vendôme à Paris. Le butin estimé à 4,5 millions d'euros a été retrouvé. — AFP

Jeudi soir, on apprenait que le butin du braquage du Ritz avait été retrouvé. Ce vendredi, les trois hommes interpellés lors de ce hold-up ont vu leur garde à vue levée. Les trois mis en cause doivent être « déférés en vue de l’ouverture, samedi, d’une information judiciaire », a appris 20 Minutes de source judiciaire.

Deux hommes toujours recherchés

Contre les trois hommes interpellés – âgés de 29-30 ans, originaires de Seine-Saint-Denis et bien connus des services de police pour des vols et recels – ont été retenus « les chefs de vol avec usage et sous la menace d’armes et en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, dégradations en réunion, violences volontaires avec armes et en réunion », rapporte cette même source.

Mercredi vers 18h30, les trois hommes, cagoulés et armés de hache, ont débarqué dans le luxueux hôtel parisien de la place Vendôme (Ier arrondissement) et ont fait main basse sur les bijoux​ et montres de luxe exposés dans l’établissement. Pris au piège après le déclenchement du système d’alarme, les braqueurs ont jeté leur butin estimé à 4,5 millions d’euros à leurs deux complices qui se trouvaient dehors. Ceux-ci ont pris la fuite mais l’un d’eux a perdu les objets de luxe volés en renversant avec sa moto une passante. Ces deux hommes sont toujours recherchés par la police.