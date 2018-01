Strasbourg: Des photos intimes d'une cinquantaine d'adolescentes divulguées sur Snapchat

CYBER-HERCELEMENT Des internautes ont diffusé des photos sur le réseau social, avec les noms et coordonnées des jeunes filles, en encourageant à les injurier...

Strasbourg: Des photos intimes d'une cinquantaine d'adolescentes fuitent sur Snapchat (Illustration) — Pixabay

Il y a les photos intimes, où les jeunes filles sont parfois dénudées, prises à leur insu ou non voire sorties de leur contexte. Les internautes qui ont diffusé les clichés sur Snapchat y ont ajouté les prénoms, noms et coordonnées des adolescentes strasbourgeoises, demandant à les insulter et les harceler.

Une cinquantaine de jeunes filles, âgées de 13 à 16 ans et résidant dans l'agglomération de Strasbourg, sont victimes depuis le début d'année d'une campagne malveillante sur le réseau social, révèlent ce vendredi nos confrères des Dernières nouvelles d'Alsace.

Dans six lycées de Strasbourg

Il y a le cyber-harcèlement sur Snapchat -« Partagez, faites tourner ce snap, vous verrez bien des putes de Strasbourg », écrit l'un des internautes- mais aussi, depuis la rentrée scolaire, de l'isolement, des insultes jusqu'aux jets de paquets de chewing-gums au visage d'une victime dans la vraie vie.

Six lycées sont concernés à Strasbourg, deux autres établissements bas-rhinois aussi.

Après dépôt de plainte, le rectorat a été alerté de la situation et a signalé les faits au procureur de la République de Strasbourg, poursuivent les DNA. Une enquête a été ouverte.