Vienne: Un enfant de 11 ans échappe à un enlèvement à la descente du bus, les gendarmes lancent un appel à témoins

FAITS DIVERS Les gendarmes lancent un appel pour identifier et retrouver le ravisseur présumé...

Illustration d'une voiture de gendarmerie. — C. Allain / 20 Minutes

Un petit garçon de 11 ans a failli être enlevé lundi après-midi sur la commune d’Agnin, au sud de Vienne, dans l'Isère. Alors qu’il venait de descendre d’un bus le ramenant de l’école, l’enfant a croisé vers 17h15 la route d’un homme mystérieux qui s’est approché de lui.

Ce dernier l’a alors suivi jusque chez lui, précisent les enquêteurs, confirmant ainsi une information du Dauphiné Libéré. Il aurait également tenté de l’emmener.

Les gendarmes cherchent désormais à identifier l’homme et à le retrouver. Selon les éléments dont ils disposent, le ravisseur présumé est âgé entre 25 et 30 ans. De corpulence normale, il mesure environ 1,75 mètre et portait lundi un survêtement complet Nike de couleur noire portant le logo de l’équipe de football de Barcelone.

L’arrière du crâne et les tempes rasés

Il avait également un tour de cou noir, remonté jusqu’au bas des yeux, et des lunettes avec des montures noires, type «grosses lunettes de Maitre Gims ». Autres signes distinctifs : l’homme a des cheveux noirs coupés mi-long jusqu’en haut des oreilles, avec les tempes et l’arrière du crâne rasés presque à blanc.

Les personnes sont invitées à prendre contact avec la gendarmerie au 04.74.53.10.17 et demander à parler à la brigade de recherches de Vienne.