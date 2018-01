Savoie: Une fillette sauvée d'une avalanche...grâce à sa chaussure de ski

La petite fille de 9 ans, emportée par une avalanche à Valmeinier, a été sauvée grâce à sa chaussure qui dépassait de la neige (illustration) / AFP PHOTO / DENIS CHARLET — AFP

Grosse frayeur ce mardi après-midi dans la station de Valmeinier en Savoie. Une fillette de 9 ans, qui skiait sur une piste verte, a été emportée par une avalanche vers 14h30. L'enfant faisait partie d'un petit groupe, encadré par des moniteurs.

La neige s'est détachée et une coulée, large de 20 mètres et haute d'un mètre 50, s'est dirigée vers les enfants, indique France 3. Trois d'entre eux ont ainsi été bousculés, dont la fillette, qui a subitement été emportée. Mais le pire a été évité...grâce à sa chaussure de ski qui dépassait de la neige. Les sauveteurs ont pu rapidement la localiser et la dégager à temps.

L'enfant, choquée, a été conduite au centre médical de la station pour être vue par un médecin. Une soixantaine de personnes a participé à la recherche de victimes éventuelles. Une autre avalanche, sur la station de Valloire, est venue également empiéter sur une piste verte, celle de l’Escargot. Elle n’a pas fait de victime, ni bousculée de skieur, précise Le Dauphiné Libéré.