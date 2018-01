Paris: Une star de Bollywood expulsée de son appartement pour des impayés

L'actrice de Bolywood Mallika Sherawat lors du Festival de Cannes 2017. — face to face/Shuttersto/SIPA

La justice a ordonné l'expulsion de l'actrice de Bollywood Mallika Sherawat et de son époux français d'un appartement du très chic XVIe arrondissement parisien, a-t-on appris mardi. En cause: près d' un an de loyers impayés.

La star indienne, de son vrai nom Reema Lamba, et son époux, Cyrille Auxenfans, étaient devenus le 1er janvier 2017 locataires de cet appartement, dont le loyer s'élevait à 6.054 euros mensuel. Le tribunal d'instance du XVIe arrondissement a ordonné leur expulsion dans une décision datée du 14 décembre. Le tribunal a de plus autorisé "la séquestration du mobilier" et condamné le couple à payer la somme de 78.787 euros aux propriétaires au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Revenus irréguliers ou mauvaise foi?

Après "un commandement de payer" envoyé par les propriétaires, Mallika Sherawat et son époux avaient saisi le juge des référés de ce tribunal afin de demander des délais de paiement. Lors de l'audience, le 17 novembre, leur avocat avait fait valoir qu'ils étaient dans une situation financière "difficile", et mis en avant les "revenus irréguliers" de l'actrice.

Les propriétaires de l'appartement avaient eux critiqué "la mauvaise foi" des locataires, disant au tribunal que Mallika Sherawat "aurait perçu la somme de 46 millions d'euros" entre août 2016 et août 2017. Ils ont affirmé que le couple n'avait réglé "aucun loyer depuis leur entrée dans les lieux, à l'exception d'une somme de 2.715 euros par virement du 21 décembre 2016. L'appartement ne serait en fait qu'une résidence secondaire, selon l'avocat des propriétaires, Me Olivier Mayrand.

L'avocat de Mallika Sherawat et de M. Auxenfans n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Le couple peut faire appel de la décision. L'expulsion ne pourra avoir lieu avant la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, a souligné Me Mayrand.