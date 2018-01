Moselle: Un crocodile et une tortue retrouvés morts dans une forêt

ANIMAUX Des chasseurs ont fait une triste découverte lors d’une battue dans la forêt de Diesen en Moselle ce dimanche : un serpent, une tortue, un crocodile et un lézard, tous morts…

Une tortue morte a notamment été retrouvée avec d'autres reptiles dans une forêt de Lorraine. — Onaopemipo/Pixabay/Creative Commons.

Ce sont des chasseurs qui ont fait la triste découverte. Ce dimanche, lors d’une battue, ils ont trouvé plusieurs reptiles morts en plein milieu de la forêt de Diesen, au nord de la ville de Saint-Avold, ainsi que nous l'apprend Le Républicain Lorrain ce lundi.

Une enquête de gendarmerie ouverte

A proximité d’un chemin de fer, les Lorrains sont notamment tombés sur un crocodile mort, amputé de deux pattes et de la tête. A ses côtés, une tortue, puis un serpent décapité de plus de deux mètres, puis un grand lézard, tous morts. Nos confrères nous apprennent qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Creutzwald, la plus proche.