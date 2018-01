Comment les gendarmes ont retrouvé Tizio, kidnappé par son père

Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse sont chargés de l'enquête (illustration) — SYLVAIN THOMAS / AFP

Tizio, un nourrisson âgé de deux mois, a été enlevé vendredi soir par son père à l’hôpital de Toulouse où il était soigné.

L’alerte enlèvement a été déclenchée samedi matin par le parquet de la ville.

Le père a été interpellé samedi soir, un peu avant 21 heures, à Belcaire (Aude), dans une demeure familiale où il s’était réfugié avec l’enfant.

C’est grâce à une gendarme, affectée à la brigade de contact de Belcaire ( Aude), que le petit Tizio a pu être retrouvé, raconte à 20 Minutes une source proche de l’enquête. Samedi, en fin d’après midi, tandis que le père du nourrisson âgé de 2 mois est activement recherché dans le département voisin de l’ Ariège, cette jeune sous-officier est en repos. Alors qu’elle sort de la brigade où elle réside, elle est abordée par un homme qui lui affirme avoir reconnu dans le village la Peugeot 307 blanche du père, dont le signalement et l’immatriculation avaient été donnés dans l’ alerte enlèvement déclenché le matin même par le parquet de Toulouse.

« Je connaissais la maison de sa grand-mère »

Il lui explique que le véhicule serait stationné 300 mètres plus loin, a proximité de la Poste de Belcaire. Dans un premier temps, elle décide de se rendre sur place pour vérifier l’information. Elle constate que le véhicule de Brendan G., 33 ans, est bien là, mais personne n’est à l’intérieur. Immédiatement, elle prévient les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse qui réorientent leurs recherches sur le secteur de Belcaire. En début de soirée, ils contactent notamment le maire de cette commune d’environ 400 habitants, René Laffont.

« Ils sont venus me voir après la cérémonie des vœux pour me dire que la voiture du père avait été retrouvée à Belcaire, près du supermarché », raconte-t-il à 20 Minutes. « Je leur ai indiqué que je connaissais la maison de sa grand-mère qui se trouve dans le village et je les ai conduits là-bas », ajoute-t-il. Dans un premier temps, le père de Tizio et l’oncle de l’enfant, qui se trouvait avec lui, ont refusé d’ouvrir la porte. « Il y a un appartement attenant à la maison dont la belle-sœur de la grand-mère avait les clés. Ils sont entrés par-là. Ils sont montés au premier étage et sont passés par la porte qui communique entre les deux habitations. Ils n’ont pas eu besoin de la forcer car ils avaient trouvé les clés. »

Le nourrisson est sain et sauf

A 20h55, les deux hommes sont interpellés. Tizio est retrouvé sain et sauf. Le nourrisson, alimenté par des sondes gastriques et voies intravinzeuses, est examiné par un médecin avant d’être transporté par le Smur pédiatrique à l’hôpital pour enfant de Purpan, à Toulouse, pour recevoir les soins « adaptés à son état de santé », a simplement affirmé l’hôpital dans son communiqué.

🔵 Fin de l'alerte enlèvement. Tizio, nourrisson de 2 mois, a été retrouvé vivant à 20 heures 55. Sur décision du parquet de Toulouse, il est mis fin à l'alerte enlèvement. Merci à tous pour votre aide. — Ministère Justice (@justice_gouv) January 6, 2018

Fin de l'alerte enlèvement : je veux saluer la réactivité et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, en particulier les groupements de @Gendarmerie qui ont permis de retrouver le petit Tizio. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 6, 2018

Son père et son oncle ont quant à eux été ramenés à Toulouse, à 120 km de là, vers 1 heure du matin, afin d’être placés en garde à vue. Les enquêteurs de la section de recherche veulent comprendre pourquoi ce père de 33 ans, « aimant son fils » selon le procureur de la République de la ville, Pierre-Yves Couilleau, a décidé de l’enlever vendredi soir et de mettre sa vie en danger. Son audition a commencé ce dimanche matin.