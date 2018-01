Pas-de-Calais: Deux pompiers et deux enfants meurent dans un incendie

L'incendie à fait quatre victimes. — P.Huguen / AFP

Deux pompiers et deux enfants sont morts dans un incendie, dimanche matin.

Les deux parents ont été blessés ainsi qu’un jeune sapeur-pompier.

Les circonstances du départ de feu son encore indéterminées.

Un bilan très lourd. Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre personnes ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans une maison de la commune d’Estrée-Blanche, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Les victimes sont deux adolescents et deux pompiers volontaires.

Pour une raison qui n’a pas encore été déterminée, le feu s’est déclenché vers 2h30 du matin, dimanche, dans une petite maison d’un étage, rue des Coquelicots, à Estrée-Blanche, dans laquelle vit un couple avec ses deux enfants. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a rapidement mobilisé d’importants moyens en provenance de plusieurs casernes, en tout, 80 sapeurs pompiers.

Les parents ont pu sortir de la maison

Quand les secours sont arrivés sur les lieux du sinistre, les deux adultes étaient déjà sortis de l’habitation. La mère de famille, gravement brûlée, a été hospitalisée en état d’urgence absolue. Le père, moins gravement blessé, a, lui aussi, été pris en charge par les pompiers.

Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés cette nuit et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2018

Restaient à l’intérieur de la maison les deux enfants du couple, âgés de 16 et 22 ans. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, le feu s’est propagé très vite et, lors « des actions de reconnaissance et d’attaque », deux jeunes pompiers volontaires de la caserne de Lillers ont été gravement brûlés. « Malgré les soins prodigués », ils sont morts sur place des suites de leurs blessures, vers 3h50, ont précisé les autorités. Le caporal Jonathan Cottrez était âgé de 32 ans et le 1e classe Arnaud Dauchy n’avait que 20 ans. Un autre jeune pompier de 21 ans, gravement brûlé au niveau des mains et des jambes, a été hospitalisé au CHRU de Lille.

Deux corps retrouvés dans les décombres

L’incendie a été circonscrit aux environs de 5h du matin. C’est alors que deux corps ont été découverts dans les décombres de la maison. Dans l’attente d’une identification formelle, la préfecture explique qu’il s’agit « probablement de ceux des deux enfants manquants ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Elle sera conduite par la section de recherche de la gendarmerie de Lille sous la direction du parquet de Béthune selon un communiqué du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb.