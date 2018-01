Toulouse: La directrice de l'hôpital demande au père de Tizio de ramener le bébé, dont «les jours sont en danger»

L'entrée de l'hôpital des enfants du CHU Purpan, à Toulouse. — R. Gabalda / AFP

Il faut que Tizio revienne vite à l’hôpital, car sa vie est en jeu. C’est le message qu’a fait passer Anne Ferrer, directrice générale par intérim du CHU Purpan de Toulouse, ce samedi lors d’une conférence de presse. Le père de ce nourrisson de deux mois, alimenté par sondes gastriques et voies intraveineuses, l’a enlevé vendredi soir « à 21 heures », a précisé la responsable de l’hôpital.

>> A lire aussi : Toulouse: Alerte enlèvement pour un nourrisson dont le pronostic vital est engagé

« Je souhaite m’adresser à Brendan, le papa de Tizio, et rappeler la gravité de l’état de son fils, a déclaré Anne Ferrer. Ses jours sont en danger et l’impérieuse nécessité est de ramener ce petit garçon dans le service d’urgence le plus proche. Au CHU, toute l’équipe est prête pour l’accueil de Tizio ou pour venir le chercher où il se trouve en toute sécurité sur un simple appel au 15. »

Alerte Enlèvement en cours : appelez le 0 800 36 32 68 pour vos signalements. Informations >> https://t.co/bqgBIkWNF4 pic.twitter.com/SoYl0MMn1w — Ministère Justice (@justice_gouv) January 6, 2018

Le parquet de Toulouse a déclenché ce samedi matin une alerte enlèvement pour tenter de retrouver l’enfant, dont « le père avait passé toute la journée de vendredi à ses côtés » avant de l’amener avec lui, a indiqué Anne Ferrer.