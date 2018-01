Alpes-Maritimes: Disparue à Antibes depuis lundi, Manon a été retrouvée saine et sauve

Illustration d'un véhicule de police — Philippe Huguen

La jeune fille avait tout simplement fugué. Manon, l’adolescente de 16 ans, qui avait disparu en début de semaine à Antibes (Alpes-Maritimes), a été retrouvée saine et sauve dans la nuit de vendredi à samedi en Basse-Normandie, dans le Calvados, rapporte France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur.

Camille Lovera, la sœur de Manon, a publié ce samedi matin sur Facebook un message de soulagement pour ses proches. « Vous vous doutez bien qu’aucun mot ne saurait être à la mesure de notre soulagement : ma petite sœur a été retrouvée cette nuit en Basse Normandie ! D’interminables discours ne suffiraient pas non plus à vous exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance », écrit la famille de la jeune fille.

Elle parlait de sa fugue « depuis un moment »

La police des Alpes-Maritimes avait lancé un appel à témoins le 2 janvier, le lendemain de la disparition de Manon. La piste de la fugue avait rapidement été privilégiée par les enquêteurs. Des images de vidéosurveillance avaient permis de repérer la jeune fille se dirigeant vers la gare avec ses valises.

Revenant sur leurs premières déclarations, les amis de l'adolescente avaient finalement confirmé à la police que l’adolescente parlait de sa fugue « depuis un moment ».