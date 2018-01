Gard: Au volant d'une voiture à 15 ans, il mord un policier venu l'interpeller

FAITS DIVERS Le jeune homme a percuté plusieurs véhicules avant de terminer sa course dans un portail…

Illustration d'un véhicule de police — Philippe Huguen

Le jeune conducteur avait sans doute une dent contre les policiers. Mardi, vers 17 heures, des agents d’Ales (Gard) en patrouille reconnaissent, au volant d’une voiture Renault… un jeune homme de 15 ans qu’ils connaissent bien, explique à 20 Minutes une source policière.

>> A lire aussi : Il renverse un piéton et tente d’échapper aux gendarmes pendant 40 kilomètres

Ils le somment de s’arrêter, mais l’adolescent n’obtempère pas et prend la fuite. Il percute trois véhicules en circulation et termine sa course dans un portail. Au moment où les policiers tentent de l’interpeller, il mord l’un des agents à la main. Il a été ensuite placé en garde à vue. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer.