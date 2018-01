Agression de deux policiers à Champigny: La soirée n'était pas autorisée et avait «une organisation déplorable»

FAITS DVIERS Plusieurs centaines de personnes ont tenté de s’introduire dans une soirée privée dans un hangar d’une zone industrielle lors de la nuit du Nouvel An. Des incidents ont éclaté lors de la dispersion de la foule lors desquels deux policiers ont été tabassés…

Pour Emmanuel Macron, l’agression des deux policiers lors de la nuit du Nouvel An était « un lynchage lâche et criminel ». Ce mardi, le premier adjoint à la mairie de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Christian Fauré​, est revenu sur les faits et a incriminé l’organisateur de la soirée. « Il ne s’agit en aucun cas de violence urbaine ou d’affrontements entre bandes ; mais la conséquence d’une organisation déplorable », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Organisateur débordé

Cette soirée privée, organisée dans un hangar d’une zone industrielle, n’était autorisée ni par la mairie, ni par la préfecture, qui n’en avaient pas eu connaissance, a-t-il détaillé. « Cette initiative n’aurait pas dû se tenir. C’est un local d’activité économique, il n’est pas enregistré comme pouvant recevoir du public. »

« L’organisateur de la soirée s’est trouvé complètement débordé » quand « plusieurs centaines de personnes supplémentaires » ont voulu entrer dans la salle. « Ça a créé une panique et c’est dans cette panique que l’incident s’est produit », a ajouté l’élu.

Une policière frappée au sol

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police a été appelée alors qu’un large groupe voulait forcer l’entrée de cette soirée à Champigny-sur-Marne. C’est lors de la dispersion de la foule que des incidents ont éclaté, avec des dégradations de véhicules, puis le tabassage de deux policiers venus du commissariat voisin de Chennevières-sur-Marne.

Un capitaine de police a eu le nez cassé et sa collègue gardienne de la paix, passée à tabac au sol, souffre de contusions au visage. Ils se sont vus prescrire respectivement dix et sept jours d'incapacité totale de travail (ITT).