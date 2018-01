Toulouse: Il renverse un piéton et tente d’échapper aux gendarmes pendant 40 kilomètres

COURSE POURSUITE L’individu, pisté par un hélicoptère de la gendarmerie, a tenté de poursuivre sa cavale à pieds. Il a finalement été rattrapé dans un jardin…

Un hélicoptère de la gendarmerie. Illustration. — J. Bycz / Sipa

Dimanche soir quartier Bellefontaine à Toulouse, un homme heurte un piéton sans trop de gravité. Plutôt que de s’arrêter, il accélère raconte La Dépêche, et engage une course-poursuite avec les forces de l’ordre.

Ivre et sans permis

Pour échapper aux équipes de police, l’homme quitte le Mirail et s’engage sur l’autoroute A64. La scène ressemble de plus en plus à celles filmées aux États-Unis lorsqu’il défonce la barrière de péage pour poursuivre son chemin.

Un hélicoptère de la gendarmerie suit la trace du fuyard qui sort finalement dans le secteur de le Lavernose-Lacasse. L’homme abandonne son véhicule et continue à pied, les policiers à ses trousses depuis le début finissent par l’interpeller dans un jardin à Bérat.

En état d’ivresse et sans permis au moment des faits, en récidive dans les deux cas, il devrait être jugé prochainement.