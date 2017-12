Moselle: Le couple porté disparu était bloqué dans son véhicule, embourbé dans un champs

Illustration d'une voiture de gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Odette et Gérard vont bien. Le couple de septuagénaires, originaires de Guébling Moselle) n’avait plus donné signe de vie depuis mercredi. Ils ont finalement été retrouvés, 24 heures après avoir quitté leur domicile, à une dizaine de kilomètres de là, par les gendarmes, apprend 20 Minutes de source proche du dossier, confirmant une information de l'Est Républicain. Leur voiturette sans permis rouge de marque Ligier était embourbée dans un champ. Ils ne parvenaient pas à en sortir. Sans portable, ils ne pouvaient prévenir les secours.

Gendarmes, hélicoptères et brigade fluviale mobilisés

C’est leur petite-fille qui avait donné l’alerte, mercredi, vers 17h30, inquiète de ne pas avoir de nouvelles du couple, qui avait quitté son domicile en voiture quatre heures plus tôt. Aussitôt, un dispositif de recherche est mis en place par la gendarmerie. Leur signalement est diffusé sur la page Facebook de la gendarmerie départementale, des patrouilles ratissent le secteur, survolé par un hélicoptère. La brigade fluviale est, elle aussi, engagée. En outre, Odette et Gérard sont inscrits aux fichiers des personnes recherchées.

Jeudi après-midi, c’est le soulagement. Vers 16h15, leur voiture a été signalée au fond d’un champ, à 700 mètres du village du Val-de-Bride, par des promeneurs. Les pompiers sont dépêchés sur place pour secourir le malheureux couple. Ils ont été transportés au CHU de Sarrebourg pour subir des examens de contrôle mais il semble qu’ils soient en bonne santé.