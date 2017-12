Chamrousse: Perdu en montagne, il survit pendant 18 heures par -10 degrés dans un trou creusé dans la neige

L'homme a été secouru puis transporté par hélicoptère à l'hôpital. — Jean-Pierre Clatot

Sa randonnée aura finalement duré bien plus longtemps que prévu. Un homme parti dans une montagne près de Chamrousse (Isère) mercredi s’est perdu et n’a été retrouvé que jeudi matin vers 10 heures rapporte LCI. Entre-temps il a passé plus 18 heures dans le froid et la neige.

Son téléphone se coupe

L’homme de 37 ans s’est égaré vers 16 heures, il prévient rapidement les secours mais ceux-ci n’arrivent pas. La nuit et le froid arrivant, il décide de creuser un trou dans la neige pour se protéger, un peu, des conditions climatiques.

Il réussit à contacter à plusieurs reprises les gendarmes, mais sa batterie de téléphone le lâche. « Il a alors compris qu’il allait devoir se débrouiller seul parce qu’il serait très difficile de le localiser », a expliqué un secouriste au Dauphiné Libéré.

Héliporté vers l’hôpital

L’homme originaire de Seine-Maritime, en vacance chez des amis, a donc été retrouvé ce jeudi matin par le peloton de gendarmerie de haute montagne de l’Isère. Il était en état d’hypothermie après avoir passé la nuit dans son trou.

Il a été héliporté et jusqu’au CHU de Grenoble-La Tronche et est aujourd’hui hors de danger.