Aumontzey (Vosges), le 15 juin 2017. Marcel et Jacqueline Jacob ont été interpellés, mercredi, dans leur maison. — Patrick HERTZOG / AFP

Elle va pouvoir rentrer chez elle. Jacqueline Jacob, mise en examen pour le rapt et la mort du petit Grégory en 1984, a été autorisée ce lundi par la justice à rentrer chez elle, ont indiqué ses avocats.

Ce même jour, la septuagénaire avait demandé l’assouplissement du contrôle judiciaire qui la tient éloignée de son mari, également suspecté, et de leur domicile.

Les deux septuagénaires sont soupçonnés d’avoir été les « corbeaux » auteurs de plusieurs lettres anonymes, très bien renseignées, et d’être impliqués dans le rapt et la mort de Grégory, dans le cadre d’un « acte collectif » qu’ils contestent. Brièvement écroués en juin, ils ont depuis l’obligation de résider séparément et loin de leur domicile situé à Aumontzey dans les Vosges, un contrôle judiciaire que la chambre de l’instruction de Dijon avait refusé, fin octobre, de modifier.

20 Minutes avec AFP