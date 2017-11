L’explication est originale, mais elle n’a pas convaincu les gendarmes. Un automobiliste a été contrôlé à 112 km/h au lieu de 50 km/h dans la nuit de vendredi à samedi à Cornebarrieu, une commune de la banlieue nord-ouest de Toulouse. Alors qu’il était 0h45, il a expliqué qu’il voulait rentrer le plus vite possible chez lui, car il avait besoin d’aller aux toilettes…

Le conducteur avait au préalable consommé plusieurs pintes de bière entre amis, d’où cette envie pressante et une alcoolémie de 0,62 mg par litre de sang. En outre, il roulait avec un contrôle technique périmé et sans assurance, puisque l’attestation qu’il a présentée aux militaires n’était plus valable.

>> A lire aussi : Franche-Comté: Ivre, un septuagénaire prend l'autoroute à vélo pour aller faire ses courses

Son permis de conduire lui a été retiré et il devrait en être privé pour une durée comprise entre trois et six mois. L’automobiliste sera convoqué prochainement devant la justice.

N.S.