Rennes: Trois mineurs âgés de 10 à 15 ans agressent un passant devant le commissariat

L'Hôtel de police de Rennes, situé boulevard de la Tour d'Auvergne. — J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

Trois jeunes âgés de 10 à 15 ans ont été interpellés mardi soir vers 23h par les policiers de la brigade anticriminalité devant les grilles du commissariat central à Rennes. Quelques instants plus tôt, ils avaient agressé un passant d’une vingtaine d’années à un arrêt de bus et lui avaient volé son téléphone portable et sa montre. Le jeune homme s’est vu délivrer deux jours d’incapacité totale de travail.

Les trois mineurs étaient déjà recherchés par les policiers rennais pour une série de cambriolages commis dans des commerces, précise Ouest-France. A l’issue de sa garde à vue, le jeune âgé de 11 ans a été présenté à un juge pour enfants. Les deux autres ont été remis à des éducateurs.