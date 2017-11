L’individu est arrivé dans son dos et « a rentré ses doigts dans ses fesses »…

Il a été pris en flagrant délit. Un homme a été placé ce vendredi en garde à vue au commissariat du Ve arrondissement de Paris après avoir commis une agression sexuelle sur une femme… sans réaliser qu’il s’agissait d’une policière en civil, rapporte Le Parisien.

« J’étais sortie avec ma collègue de bureau fumer une cigarette », a raconté la fonctionnaire. L’agresseur est arrivé dans son dos, a posé ses mains sur les fesses de la victime et « a rentré ses doigts dans ses fesses » tout en disant « I like you ».

Il aurait fait d’autres victimes le même jour

La policière, choquée, alerte alors immédiatement ses collègues. « On est descendu tout de suite. Il ne faut avoir aucune tolérance avec les agresseurs sexuels. On a attrapé le mec, neutralisé, appelé nos collègues du commissariat du Ve qui sont venus l’embarquer », a raconté au Parisien Yvan Assioma, policier et secrétaire régional Paris d’Alliance.

La victime a déposé plainte. L’homme, âgé de 34 ans, aurait également agressé d’autres femmes le même jour. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du Ve de Paris.

H. B.