Meurtre d'Alexia: Des centaines de personnes présentes aux obsèques de la joggeuse à Gray

Meurtre d'Alexia: Les obsèques de la joggeuse célébrées dans l'intimité à Gray. — AFP

Les parents d’Alexia Daval souhaitaient une cérémonie dans l’intimité. Mais comme attendu, les 550 places de la basilique de Gray ont trouvé preneurs ce mercredi lors des obsèques de la joggeuse tuée fin octobre. Tous sont venus dire adieu à la jeune femme de 29 ans.

Plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de rester dehors. Des haut-parleurs ont été installés à l’extérieur pour leur permettre de suivre l’office funéraire.

« L’horreur et l’effroi de ce drame nous emportent dans les larmes »

Les parents et les proches d’Alexia ont attendu sous la pluie l’arrivée du cercueil. Ils se sont recueillis quelques instants sur le parvis avant d’entrer dans la basilique. Deux photographies de la jeune femme encadraient le porche et de très nombreuses gerbes de fleurs ont été amenées.

La cérémonie était présidée par l’archevêque de Besançon, Mgr Jean-Luc Bouilleret, et l’homélie prononcée par le père Laurent Bretillot, curé de la paroisse qui avait célébré le mariage d’Alexia Daval. « L’horreur et l’effroi de ce drame nous emportent dans les larmes, les cris et la douleur », a déclaré Mgr Bouilleret dans un communiqué.

Dimanche à Gray, plus de 8.000 personnes avaient participé à une marche blanche, silencieuse, en hommage à la jeune femme et en soutien à sa famille.