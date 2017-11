Opération antiterroriste: L'inquiétant profil du Suisse interpellé en France

TERRORISME Dix hommes et une femme, âgés de 18 à 65 ans ont été interpellés en France et en Suisse après avoir évoqué dans un groupe Telegram des projets d'actions violentes...

Neuf personnes ont été interpellées en France et une en Suisse dans le cadre d'une opération antiterroriste.

Un Suisse de 27 ans est au coeur des investigations.

Tous étaient membres actifs d'un groupe sur Telegram.

Une vaste opération antiterroriste précipitée par d’inquiétants échanges sur la messagerie cryptée Telegram. Ce mardi matin, neuf hommes ont été interpellés en France et une femme, de nationalité colombienne, en Suisse. Dans l’Hexagone, deux des individus ont été arrêtés en Ile-de-France (Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis), les autres dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes-Maritimes. Ils sont âgés de 18 à 65 ans.

« Tous participaient activement à un groupe sur la messagerie Telegram dans lequel différents projets d’actions violentes ont été évoqués », indique à 20 Minutes une source proche du dossier. Néanmoins, selon nos informations, aucune cible ni mode opératoire n’étaient arrêtés. « Les perquisitions et les auditions, qui ne font que commencer, visent à permettre de préciser les contours des projets qu’ils nourrissaient », précise une source judiciaire.

Un Suisse soupçonné de jouer un « rôle central »

Les investigations, menées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en juillet pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et « provocation directe à la commission d’un acte de terrorisme », ont mis en lumière l’inquiétant profil d’un Suisse de 27 ans, interpellé dans les Bouches-du-Rhône mais résidant en Suisse romande. Cet homme, connu des services de renseignement de part et d’autre de la frontière, est désigné par des sources concordantes comme « l’animateur » de cette boucle Telegram.

Selon nos informations, ce dernier aurait notamment été en contact, au printemps dernier, avec un adolescent de 13 ans, originaire de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, interpellé la veille de la Fête de la Musique. Ce mineur, mis en examen, avait évoqué sur le réseau social sa volonté de perpétrer une attaque au couteau le 21 juin. Le suspect était par ailleurs visé depuis juin 2016 par une enquête ouverte par les autorités judiciaires suisses pour son appartenance à un groupe terroriste, au même titre que sa compagne. Il pourrait s’agir de la Colombienne de 23 ans interpellée en Suisse.

Deux fratries suivies par les services de renseignement

Le profil des personnes avec lequel il communiquait via le réseau social n’en est pas moins inquiétant. Parmi les membres de ce groupe, on dénombre deux fratries, l’une originaire des Bouches-du-Rhône, la seconde de Menton, dans les Alpes-Maritime, toutes deux connues des services de renseignement, précise une source proche du dossier. La première était surveillée depuis plusieurs années pour avoir notamment nourri le projet de se rendre en Syrie et faisait l’objet « d’une attention particulière ». Les enquêteurs cherchent également à déterminer le rôle de l’homme de 65 ans, interpellé dans les Alpes-Maritimes, dont le profil est décrit comme « atypique ».

D’après les premiers éléments de l’enquête, aucune arme n’a été retrouvée au cours des perquisitions en France, mais du matériel informatique a été saisi. Les investigations sont menées par la Sous-direction de l’antiterrorisme (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).