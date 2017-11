Isère: Profanation d'une stèle en mémoire du génocide arménien

Illustration gendarmerie. — B. Colin / 20 Minutes

Nouvel acte de vandalisme en Isère. Une stèle érigée à Vienne en mémoire des victimes du génocide des Arméniens, commis à partir de 1915, a été recouverte sur ses deux faces de tags injurieux, a-t-on appris ce samedi de sources concordantes.

Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) a dénoncé « avec la plus grande fermeté la profanation » contre cette stèle.

« Une nouvelle atteinte à la dignité humaine et à la mémoire des victimes »

Le CCAF a estimé que « les tags insultants » recouvrant ce monument « constituaient une nouvelle atteinte à la dignité humaine et à la mémoire des victimes ». « Cette nouvelle agression s’inscrit dans un climat de violence négationniste importée sur le territoire par les autorités turques. Elle se situe dans le prolongement des attaques ignobles et des incitations à la haine propagées par un certain nombre d’individus à leur solde », a également jugé le CCAF, qui « appelle les autorités à la plus grande vigilance contre ces agissements ».