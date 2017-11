VIDEO. Meurtre d'Alexia: Des centaines de coureurs dans toute la France ont rendu hommage à la joggeuse tuée

Alexia Daval, joggeuse de 29 ans disparue. — Gendarmerie de la Haute-Saône

Des centaines de personnes ont rendu hommage à Alexia Daval en courant samedi dans plusieurs villes de France, notamment à Gray (Haute-Saône) en présence de la famille de la joggeuse de 29 ans retrouvée morte lundi dans un bois.

Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs grandes villes. « Toutes ces courses organisées me portent considérablement, (…) je dis un grand merci à tout le monde, à toutes les personnes qui font ce genre d’activité », a déclaré Isabelle Fouillot, mère d’Alexia Daval.

BFMTV: "On ne devrait pas avoir le droit de nous enlever cette liberté de courir", déclare la mère d’Alexia pic.twitter.com/gNT5LcGyLU — STEPHANE POLVENT (@stefrossiyellow) November 4, 2017

Une centaine de coureurs dans son village à Gray

A Gray, une centaine de coureurs, tous vêtus d’un brassard blanc, ont parcouru 10 km, dont un tronçon commun à celui que la jeune femme avait l’habitude d’emprunter, à l’initiative du Val de Gray Marathon, un club de course local, à la veille d’une marche silencieuse en son honneur.

« C’était l’activité préférée de ma fille et j’encourage tout le monde à courir. (…) On ne devrait pas avoir le droit de nous enlever cette liberté », a expliqué Isabelle Fouillot, mère d’Alexia Daval, lors du rassemblement. En tête de cortège, le mari d’Alexia Daval a participé à la course aux côtés de joggeuses.

A Besançon, où Alexia Daval était employée de banque, environ 500 personnes ont participé samedi matin à un jogging de 5 km le long du Doubs.

Besançon : Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi du jogging en hommage à Alexia Daval. pic.twitter.com/tKEg2kqaZt — Plein Air (@jeromebolard) November 4, 2017

A Paris, près de 200 joggeurs

A Paris, 200 personnes, pour la plupart des femmes, vêtues de noir avec un détail rose comme un bandana, un T-shirt ou un sac à dos, sont parties à 10h30, après une salve d’applaudissements, de la place de la Bastille pour parcourir quelque 5 km jusqu’à l’Opéra-Garnier.

Parmi les joggeuses, Virginie Lucas, une infirmière de 48 ans qui arborait dans le dos une pancarte « Pour Alexia, de tout cœur avec sa famille ». Elle a confié ne pas vouloir « courir sur un tapis l’hiver pour faire plaisir à ces détraqués », et garder toujours dans sa banane un pistolet à impulsion électrique de type Taser. Virginie Boulinguez, responsable de production de 46 ans, a changé ses habitudes depuis quelque temps : « Je ne vais courir qu’au stade des Lilas, parce que je me sens en sécurité, j’y vais toujours à des horaires où je sais qu’il y a du monde ».

Une cinquantaine de coureurs à Marseille

Une cinquantaine de joggeurs, principalement des femmes, ballons roses et rose rouge à la main, se sont également réunis sur le Vieux Port de Marseille à 10h30. Après une minute de silence, ils se sont élancés pour une course de 5 km. Pour Myriana Soncin, 33 ans et organisatrice de l’événement, il fallait rappeler qu'« Alexia Daval n’était pas coupable de courir seule et ses proches ne l’étaient pas non plus de la laisser courir seule ».

La famille de la jeune femme organise égalementune marche silencieuse qui aura lieu à Gray ce dimanche à 11h.